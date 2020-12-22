Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с COVID-19

У артистки пневмония

В Москве госпитализировали советскую артистку театра и кино Ирину Муравьеву.

По данным telegram-канала Mash, у артистки диагностировали коронавирус и вирусную пневмонию. Ее состояние средней степени тяжести.

10 октября Муравьева начала жаловаться на головную боль, температуру и озноб, после чего она сдала тест на коронавирус. 18 декабря ее состояние ухудшилось.

Ирина Муравьева снялась во множестве фильмов, которые стали культовыми – "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", "Мы, нижеподписавшиеся", "Дуэнья" и других.

UPD: директор Малого театра, где выступает Муравьева, Тамара Михайлова сообщила РИА Новости, что артистка лечится от ковида дома.

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