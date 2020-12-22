ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял участие в подготовке к заседанию Госсовета

22:17
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Первое заседание в обновленном составе состоится уже в среду

В Москве во вторник совещались члены комиссии Госсовета по оценке эффективности деятельности органов региональной власти. Встреча прошла накануне первого заседания этого государственного органа, который в соответствии с указом президента приобрел новый статус. Перед началом совещания главы регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, приняли участие в новогодней акции "Елка желаний".

Секретарь Госсовета рассказал о работе органа в новом формате
Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Путин утвердил состав Госсовета

Состав Госсовета утверждён. Новая структура и круг обязанностей ясны. Накануне президент Владимир Путин издал соответствующий указ. Теперь на повестке - совместное заседание с советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Подходят к нему со всей ответственностью - предстоящие темы обсудили во вторник. В фокусе внимания - самые острые вопросы, в том числе целостная композиция национальных целей и проектов. Правильно заданный курс позволяет двигаться вперёд увереннее и эффективнее. Один из главных шагов повышения статуса Госсовета  - преобразование рабочих групп в специальные комиссии по социально-экономическому развитию. При каждой будет создан аппарат для облегчения взаимодействия друг с другом.

"При таком формате практически всю палитру мнений можно узнать и впоследствии донести до правительства. С правительством возник тесный и продуктивный диалог. В каждом регионе есть какие-то свои специфические вопросы и их, безусловно, надо учитывать и пропускать через фильтр таких вот системных решений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Слаженная командная работа губернаторов и правительства - вот главная цель успешного диалога.  Всего в Госсовет вошли 104 человека, а возглавил его Владимир Путин. Расширился и функционал: из совещательного органа государственный совет превратился в конституционный. Первое заседание в обновлённом составе - уже в среду. А во вторник перед началом совещания по подготовке к этому мероприятию главы комиссий нашли время и для новогоднего чуда. Праздничная акция "Ёлка желаний" - помощь  детям, которые тяжело больны или попали в трудную жизненную ситуацию. На каждом бумажном шарике - их мечта, исполнить которую можно, сделав ребёнка счастливее.

"Я правда не знаю, что такое "Большая база "Щенячий патруль", но теперь, видимо, буду знать. Виктория, ей три года, мечтает о "Большой базе "Щенячий патруль" с командой семи щенков, спасателей и машинками. Пойду разбираться, что такое "Щенячий патруль", - сказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Поучаствовал в акции и мэр столицы. Сергей Собянин снял с ёлки сразу два желания.

"Мечтаю побыть в роли сотрудника зоопарка". Это запросто! Паша Лобусев, пять лет. Вообще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке точно можно побывать! Мечтает полетать на вертолёте - 5 лет. Ну, это ещё проще! У нас много вертолётов - пускай, полетает над Москвой", - сказал Собянин.

С момента запуска акция сделала счастливее почти восемь тысяч детей, заставив их поверить, что чудеса бывают и в реальности - особенно под Новый год. Достаточно в них просто верить.

Александра Сергомасова, Валерий Белинский, Алексей Уваров, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Заседание комиссии Госсовета
Заседание комиссии Госсовета
Сергей Собянин и Андрей Воробьев
Сергей Собянин и Андрей Воробьев
Заседание комиссии Госсовета
Заседание комиссии Госсовета
Игорь Левитин
Игорь Левитин
Заседание комиссии Госсовета
Заседание комиссии Госсовета
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
Благотворительная акция "Ёлка желаний"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.