Собянин принял участие в подготовке к заседанию Госсовета

Первое заседание в обновленном составе состоится уже в среду

В Москве во вторник совещались члены комиссии Госсовета по оценке эффективности деятельности органов региональной власти. Встреча прошла накануне первого заседания этого государственного органа, который в соответствии с указом президента приобрел новый статус. Перед началом совещания главы регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, приняли участие в новогодней акции "Елка желаний".

Состав Госсовета утверждён. Новая структура и круг обязанностей ясны. Накануне президент Владимир Путин издал соответствующий указ. Теперь на повестке - совместное заседание с советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Подходят к нему со всей ответственностью - предстоящие темы обсудили во вторник. В фокусе внимания - самые острые вопросы, в том числе целостная композиция национальных целей и проектов. Правильно заданный курс позволяет двигаться вперёд увереннее и эффективнее. Один из главных шагов повышения статуса Госсовета - преобразование рабочих групп в специальные комиссии по социально-экономическому развитию. При каждой будет создан аппарат для облегчения взаимодействия друг с другом.

"При таком формате практически всю палитру мнений можно узнать и впоследствии донести до правительства. С правительством возник тесный и продуктивный диалог. В каждом регионе есть какие-то свои специфические вопросы и их, безусловно, надо учитывать и пропускать через фильтр таких вот системных решений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Слаженная командная работа губернаторов и правительства - вот главная цель успешного диалога. Всего в Госсовет вошли 104 человека, а возглавил его Владимир Путин. Расширился и функционал: из совещательного органа государственный совет превратился в конституционный. Первое заседание в обновлённом составе - уже в среду. А во вторник перед началом совещания по подготовке к этому мероприятию главы комиссий нашли время и для новогоднего чуда. Праздничная акция "Ёлка желаний" - помощь детям, которые тяжело больны или попали в трудную жизненную ситуацию. На каждом бумажном шарике - их мечта, исполнить которую можно, сделав ребёнка счастливее.

"Я правда не знаю, что такое "Большая база "Щенячий патруль", но теперь, видимо, буду знать. Виктория, ей три года, мечтает о "Большой базе "Щенячий патруль" с командой семи щенков, спасателей и машинками. Пойду разбираться, что такое "Щенячий патруль", - сказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Поучаствовал в акции и мэр столицы. Сергей Собянин снял с ёлки сразу два желания.

"Мечтаю побыть в роли сотрудника зоопарка". Это запросто! Паша Лобусев, пять лет. Вообще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке точно можно побывать! Мечтает полетать на вертолёте - 5 лет. Ну, это ещё проще! У нас много вертолётов - пускай, полетает над Москвой", - сказал Собянин.

С момента запуска акция сделала счастливее почти восемь тысяч детей, заставив их поверить, что чудеса бывают и в реальности - особенно под Новый год. Достаточно в них просто верить.

Александра Сергомасова, Валерий Белинский, Алексей Уваров, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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