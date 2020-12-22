Госдума запретила использовать "веселящий газ" для развлечения

Во вторник законопроект был принят в окончательном чтении

Госдума готовится завершить осеннюю сессию. В четверг состоится последнее пленарное заседание в этом году. И за оставшиеся дни депутаты должны рассмотреть ряд важных законопроектов.

Только сегодня их было около 80, отмечает "ТВ Центр". Так, в окончательном, третьем чтении принят законопроект о запрете на продажу и пропаганду так называемого "веселящего газа". Вдыхание закиси азота приводит к эйфории.

Кроме того, во втором чтении принят законопроект о комплексном развитии территорий. Согласно документу, легче станет переселять людей из ветхого и аварийного жилья. А возводить новые современные кварталы будут с продуманной и удобной для жителей инфраструктурой. К 2030 году планируется, что ежегодно жилищные условия таким образом смогут улучшать не менее 5 миллионов семей.

И сегодня же парламентарии во втором чтении приняли законопроект о госрегулировании на срок до 90 дней предельных цен на товары первой необходимости.

"В числе первоочередных вопросов - полномочия правительства в части регулирования цен на социально значимые продукты. Мы считаем, что в период пандемии нельзя допустить необоснованного повышения цен на базовые продукты питания. Правительство должно контролировать ситуацию, иметь возможность принять оперативное решение, чтобы защитить граждан", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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