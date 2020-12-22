В Совфеде ответили на призыв устроить "Перл-Харбор" в Крыму

Сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление украинского политолога

Россия никому не угрожает, но не допустит разговора языком силы, тем более военной. Так глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал сегодня призыв украинского политолога Зиновия Свереды силой вернуть Крым и Донбасс путем уничтожения Черноморского флота, устроив ему "Перл-Харбор".

Подобные провокационные заявления с Украины звучат все чаще, сообщает "ТВ Центр". Ранее в этом месяце бывший украинский посол в Белоруссии Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. А в июле главком ВМС соседней страны, Алексей Неижпапа, заявил, что Киев готовится к военной конфронтации с Россией.

По словам Константина Косачева, это нельзя назвать иначе как псевдопатриотической националистической истерией.

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