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"Приюты для уставших": в России возрождают систему вытрезвителей

22:40
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Госдума приняла соответствующий законопроект

Россиянам вернут вытрезвители. Закон об этом во вторник приняла Госдума. Документ регламентирует создание в регионах платных медицинских вытрезвителей, если имеется такая необходимость. По данным социологических опросов, инициативу депутатов поддерживает около 80% россиян, а в некоторых российских регионах уже существуют специализированные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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