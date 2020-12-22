"Приюты для уставших": в России возрождают систему вытрезвителей

Госдума приняла соответствующий законопроект

Россиянам вернут вытрезвители. Закон об этом во вторник приняла Госдума. Документ регламентирует создание в регионах платных медицинских вытрезвителей, если имеется такая необходимость. По данным социологических опросов, инициативу депутатов поддерживает около 80% россиян, а в некоторых российских регионах уже существуют специализированные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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