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Колумбия обвинила российских дипломатов в шпионаже

21:08
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Работников посольства выслали из страны

Колумбия выслала из страны двух российских дипломатов – Александра Паристова и Александра Белоусова.

Как пишет местная газета Tiempo со ссылкой на источники в правительстве, их заподозрили в шпионаже: якобы российские дипломаты вербовали информаторов в городе Кали и собирали секретную информацию об эксплуатации минеральных ресурсов.

Паристов и Белоусов уже покинули страну авиарейсом Богота-Амстердам-Москва. Директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско уточнил, что это произошло 8 декабря.

Посольство России в Колумбии пока никак не прокомментировало высылку дипломатов, пишет РИА Новости.

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