Пахмутова и Добронравов заразились коронавирусом

Супругов госпитализировали в ЦКБ

91-летняя композитор Александра Пахмутова и ее супруг, 92-летний поэт-песенник Николай Добронравов заразились коронавирусом.

Их госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), пишет "Интерфакс". Состояние Пахмутовой и Добронравова удовлетворительно.

Собеседник kp.ru ("Комсомольской правды") утверждает, что супруги подхватили коронавирус в платном госпитале в Барвихе, куда приехали на обследование.

"Там они подхватили ковид. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в "красной зоне", состояние удовлетворительное", - рассказали близкие артистов.

Пахмутова и Добронравов создали несметное количество хитов: "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "И вновь продолжается бой", "Команда молодости нашей", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и многие другие.

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