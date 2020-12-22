Путин и Макрон обсудили производство вакцины от коронавируса

В разговоре также были затронуты Карабах, Донбасс и СВПД

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, ситуацию в Донбассе, а также высказали заинтересованность в реализации ключевых положений Минских договоренностей, говорится в сообщении Кремля.

Президенты затронули проблему иранской ядерной программы и пришли к выводу, что коллективные усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) очень важны.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили контакты двух стран по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения.

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