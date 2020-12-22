На Москву надвигается циклон "Грета"

Он принесет обильные снегопады

Синоптики предупредили россиян о надвигающемся на московский регион снежном циклоне "Грета".

В четверг, 24 декабря, с запада приблизится атмосферный фронт. Североатлантическая "Грета" накроет Москву в пятницу, 25 декабря. Ожидается, что в этот день выпадет около четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице составит 10-15 сантиметров, а в Подмосковье они достигнут 15-20 сантиметров.

При этом температура воздуха не будет низкой, всего минус 1–3 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"