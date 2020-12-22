ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москву надвигается циклон "Грета"

22:51
  • вторник
  • 22 декабря 2020

Он принесет обильные снегопады

Синоптики предупредили россиян о надвигающемся на московский регион снежном циклоне "Грета".

В четверг, 24 декабря, с запада приблизится атмосферный фронт. Североатлантическая "Грета" накроет Москву в пятницу, 25 декабря. Ожидается, что в этот день выпадет около четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице составит 10-15 сантиметров, а в Подмосковье они достигнут 15-20 сантиметров.

При этом температура воздуха не будет низкой, всего минус 1–3 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.