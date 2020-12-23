В России оценили возрождение вытрезвителей

К инициативе отнеслись с пониманием

Для всех, измученных нарзаном и томимых вечной жаждой, хорошие новости. Госдума приняла закон о возрождении вытрезвителей. Теперь региональные власти похлопочут об организации спецучреждений. Которые вошли в фольклор, как и их обитатели.

Борьба с зеленым змием идет столько лет, сколько этот змий властвует над нестойкими душами. И что бы ни говорили о русском пьянстве, явление это интернациональное. Подобрать, обогреть и спать уложить – вот на чем стояла советская система вытрезвителей.

К людям, имеющим роковую слабость, у нас отношение всегда было сочувственным. Всегда с пониманием. Жесткие меры здесь никогда не работали. Перестроечный дефицит крепких напитков, которые всегда называли жидкой валютой, показал, до чего может дойти человек, томимый жаждой.

Бывший санитарный врач, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что зимой замерзает до 10 тысяч нетрезвых граждан. Сочувственно отнесся к инициативе и лидер ЛДПР, уточнив данные: "Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год - замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших".

Возможно, следующим этапом станут учреждения для перевоспитания уставших граждан, которые иной раз доходят до такого состояния, что уже не отдают себе отчета в том, что в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"