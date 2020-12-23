В двух странах Европы из-за COVID-19 ограничили передвижение

В Испании и Хорватии гражданам запретили перемещаться между городами из-за коронавируса

Каждый сотый житель Земли болеет коронавирусом. Общее число инфицированных в мире приближается к отметке в 78 миллионов. За последнюю неделю прирост случаев стал рекордным с начала пандемии. Инфекцию выявили более чем у четырёх с половиной миллионов человек. Это данные ВОЗ. Перед западным Рождеством санитарные меры ужесточает Испания. С этого дня в стране ограничено передвижение между городами. Уже известно, что на время праздников въезд и выезд запретит Валенсия, передает "ТВ Центр".

Аналогичные меры приняла Хорватия. Для людей, которым необходимо перемещаться по стране, вводятся специальные пропуска. В одном помещении могут собираться не более 10 человек. В тоже время публичные мероприятия не запрещены. В частности, для посещения будут доступны рождественские мессы.

В среду Перу приостановило авиасообщение со всеми европейскими странами - число инфицированных в стране превысило миллион. Максимальное количество заболевших за сутки выявлено в Британии. Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы на территории всего Соединенного Королевства. И хотя Франция частично разблокировала границы, это не меняет общей ситуации.

Из-за сложной обстановки Европарламент предлагает Лондону продлить переходный период после Brexit.

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