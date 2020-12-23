ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В двух странах Европы из-за COVID-19 ограничили передвижение

09:32
  • среда
  • 23 декабря 2020

В Испании и Хорватии гражданам запретили перемещаться между городами из-за коронавируса

Каждый сотый житель Земли болеет коронавирусом. Общее число инфицированных в мире приближается к отметке в 78 миллионов. За последнюю неделю прирост случаев стал рекордным с начала пандемии. Инфекцию выявили более чем у четырёх с половиной миллионов человек. Это данные ВОЗ. Перед западным Рождеством санитарные меры ужесточает Испания. С этого дня в стране ограничено передвижение между городами. Уже известно, что на время праздников въезд и выезд запретит Валенсия, передает "ТВ Центр".
Путин и Макрон обсудили производство вакцины от коронавируса

Аналогичные меры приняла Хорватия. Для людей, которым необходимо перемещаться по стране, вводятся специальные пропуска. В одном помещении могут собираться не более 10 человек. В тоже время публичные мероприятия не запрещены. В частности, для посещения будут доступны рождественские мессы.

В среду Перу приостановило авиасообщение со всеми европейскими странами - число инфицированных в стране превысило миллион. Максимальное количество заболевших за сутки выявлено в Британии. Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы на территории всего Соединенного Королевства. И хотя Франция частично разблокировала границы, это не меняет общей ситуации.   

Из-за сложной обстановки Европарламент предлагает Лондону продлить переходный период после Brexit.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в Европе
Эпидемия коронавируса в Европе
Эпидемия коронавируса в Европе
Эпидемия коронавируса в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.