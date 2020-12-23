Обследовано 100 км дорог: Минобороны рассказало о разминировании в Карабахе

Миротворцы обследовали 260 гектаров территории

Сотни жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале, развернутом российским Минобороны. К военным врачам обратились почти 1000 человек, в том числе 100 детей.

В мобильном госпитале работают 60 специалистов - хирурги, эпидемиологи и терапевты. Кроме того, созданы многофункциональные врачебные бригады, которые выезжают в удалённые населенные пункты непризнанной республики, передает "ТВ Центр".

Миротворцы продолжают разминирование - уже обследована территория площадью в 260 гектаров, 100 километров дорог, сотни зданий. Пиротехники сводного отряда МЧС также принимают участие в обезвреживании взрывоопасных предметов - они обнаружили более 8 тысяч снарядов, мин и гранат. Особое внимание в ходе сапёрных работ уделяется социально-значимым объектам и дорогам.

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