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Постпреда Германии проводили из ООН афоризмом Жванецкого

08:19
  • среда
  • 23 декабря 2020

Дипломаты из России и Китая не смогли скрыть удовлетворения

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ироничного попрощался со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном. С 1 января Германия покидает Совбез после двухлетнего членства.

"Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите", - сказал Полянский.

Дипломат заметил, что у немецкого представителя за время работы в Совете безопасности ООН выработалась "своеобразная зависимость" от критики в адрес России. По словам Полянского, без этого не обходилось ни одно заседание, даже если оно было посвящено совсем другой теме.

"Надеюсь, что после 1 января этот нездоровый симптом у Кристофа пройдет", - заявил Дмитрий Полянский.

Не скрывал своего удовлетворения от ухода Германии из Совбеза и представитель Китая. Зампостпреда КНР Гэн Шуан обвинил Кристофа Хойсгена в злоупотреблении пребыванием в Совете безопасности для того, чтобы организовывать "злонамеренные нападки" на других членов, "отравляя рабочую атмосферу".

"Я хочу пожелать вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген", - подытожил Шуан. Его слова приводит "Интерфакс".

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