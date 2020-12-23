Лечение COVID-19 ускоряет его мутацию

Мутации не делают вирус опаснее

С момента возникновения коронавируса COVID-19 ученым удалось обнаружить тысячи его мутаций. Как происходит мутация вируса и можно ли этого не допустить, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Если обратиться к первичному анализу, то есть к результатам, которые английские ученые выложили в открытый доступ, то я бы расставила другие акценты. Увеличилась инфекционность вируса, и это бросается в глаза. Однако само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным. Ученые, однако, заметили еще одну важную вещь - признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина" - отметила биолог.

Она пояснила, что новая мутация произошла в организме человека с иммуносупрессией. В случае некоторых заболеваний врачи намеренно подавляют иммунитет пациента, что позволяет COVID-19 дольше оставаться в организме человека и там эволюционировать, передает РИА Новости.

Помогает вирусу развиваться и само лечение от него, отметила Баранова. "Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса", - заявила профессор.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он недостаточно изучен, поэтому делать выводы о том, что он более смертоносен или опасен, пока рано. Тем временем в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 заявили, что Россия закрывает авиасообщение с Британией с 22 декабря. Ситуация будет тщательно анализироваться, сообщили там.

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