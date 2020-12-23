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Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли

08:31
  • среда
  • 23 декабря 2020

Распространение COVID-19 в мире все ускоряется

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает расти. До начала так называемой второй волны распространения COVID-19 в сентябре врачи выявляли в среднем по 300 тысяч случаев заражения в сутки. К октябрю этот показатель достиг 600 тысяч за 24 часа, а рекорд – 800 тысяч – был зафиксирован 20 декабря.
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Пандемия коронавируса коснулась каждого сотого жителя Земли.  По информации ООН, на планете живут 7,795 миллиарда человек. Заболели коронавирусом за все время пандемии 77,95 миллиона – то есть, число заразившихся составляет более 1% населения планеты, подсчитали в агентстве ТАСС.

В то же время, доля летальных исходов от общего числа заразившихся несколько снизилась – до 2,2%. По последним данным, жертвами связанных с COVID-19 заболеваний стали более1,7 миллиона человек.

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