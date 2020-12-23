Найден способ убедить людей привиться от COVID-19

Убедить скептиков непросто

Несмотря на то, что коронавирус является крайне опасной и непредсказуемой болезнью, недавно созданные прививки от COVID-19 вызывают у людей не меньшее опасение. Британский консультант по связям с общественностью Евгения Веренько предложила идею, как убедить людей вакцинироваться.

С начала прививочной кампании множество известных людей публично заявили о том, что вакцинировались. Некоторые из них, как, например, избранный президент Америки Джо Байден, даже решили это сделать в присутствии телекамер. Веренько отметила, что в первую очередь цель знаменитостей, отважившихся на прививку, - убедить скептиков. Но это сработает лишь в том случае, если сомневающиеся считают данную знаменитость влиятельной и авторитетной персоной, передает РИА Новости.

"Как утверждает газета Guardian, минздрав Британии выберет "очень рассудительных" знаменитостей из разных областей, включая шоу-бизнес и спорт, а также звезд соцсетей. Членов королевской семьи также могут включить в список послов, а вот политиков - вряд ли. Несмотря на это, общественность в любых странах всегда пристально следит за отношением глав государств к вакцинации в целом и к имеющимся в этих странах вакцинам в частности. Принятые президентами и премьерами решения и совершенные публичные действия в этой связи, несомненно, окажут большое влияние на их сограждан", - подчеркнула эксперт.

Она заявила, что найти известных людей, готовых поучаствовать в прививочной кампании, будет не сложно. Главное в этом вопросе - показать людям, что прививка является самым разумным решением в сложившейся ситуации. Поэтому составление списка послов из звезд, известных своим здравомыслием, кажется весьма рациональным, добавила Веренько.

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