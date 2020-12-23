Трое полицейских убиты в результате стрельбы в центральной Франции

Сообщается о пострадавших

Стрельба в центральной Франции: погибли трое жандармов, еще один ранен, сообщает телеканал BFMTV. Инцидент произошел во департаменте Пюи-де-Дом, в коммуне Амбер.

Как передает телеканал со ссылкой на прокуратуру, жандармы в ночь на 23 декабря получили сообщение о домашнем насилии и прибыли к дому потерпевшей. Женщина спасалась от побоев на крыше, когда стражи порядка попытались помочь ей спуститься, мужчина открыл огонь.

Трое жандармов погибли на месте, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. Имя нападавшего не сообщается - известно лишь, что мужчине 48 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"