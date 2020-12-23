Сергунина: в приложении "Моя Москва" в тестовом режиме появился голосовой ассистент

Пока он доступен только 10% пользователей

В городском мобильном приложении "Моя Москва" появился раздел "Голосовой помощник". Пока он работает в тестовом режиме.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре.

"Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии", - рассказала Сергунина.

По ее словам, функция запуска услуг и получения информации с помощью голоса - первый этап в развитии голосового интерфейса. Пока она доступна лишь 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS.

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