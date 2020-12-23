ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: в приложении "Моя Москва" в тестовом режиме появился голосовой ассистент

09:31
  • среда
  • 23 декабря 2020

Пока он доступен только 10% пользователей

В городском мобильном приложении "Моя Москва" появился раздел "Голосовой помощник". Пока он работает в тестовом режиме.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре.

"Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии", - рассказала Сергунина.

По ее словам, функция запуска услуг и получения информации с помощью голоса - первый этап в развитии голосового интерфейса. Пока она доступна лишь 10% пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мобильное приложение
Мобильное приложение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.