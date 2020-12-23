Там не соблюдали масочный режим

Московский ГУМ могут оштрафовать за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

По его словам, в ходе обследования торгового центра инспекторы ОАТИ установили, что руководством не приняты достаточные меры по контролю за использованием посетителями и сотрудниками средств защиты и соблюдением социальной дистанции.

Теперь ГУМу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то он вырастет до миллиона рублей.

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