Собянина и Воробьева попросили сделать 31 декабря выходным днем

Это сделает атмосферу еще более праздничной

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой объявить последний день года выходным.

Хамзаев уверен, что в период пандемии COVID-19 особенно важно дать людям возможность остаться дома, провести время с родными и близкими и спокойно подготовиться к празднованию Нового года, передает РИА Новости.

"Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми, особенно это ценно в период пандемии", - считает Хамзаев.

Он добавил, что Москва и Подмосковье должны стать "хорошим примером" для всех неопределившихся регионов.

На сегодняшний день 31 дня выходным днем объявили власти 40 российских регионов.

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