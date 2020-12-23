ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянина и Воробьева попросили сделать 31 декабря выходным днем

09:24
  • среда
  • 23 декабря 2020

Это сделает атмосферу еще более праздничной

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой объявить последний день года выходным.

"Возможность вернуться в детство": названы подарки, о которых мечтают взрослые
Новый год - новые правила: как россияне будут встречать 2021 год

Хамзаев уверен, что в период пандемии COVID-19 особенно важно дать людям возможность остаться дома, провести время с родными и близкими и спокойно подготовиться к празднованию Нового года, передает РИА Новости.

"Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми, особенно это ценно в период пандемии", - считает Хамзаев.

Он добавил, что Москва и Подмосковье должны стать "хорошим примером" для всех неопределившихся регионов.

На сегодняшний день 31 дня выходным днем объявили власти 40 российских регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новогодние праздники
Новогодние праздники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.