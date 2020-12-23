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В Москве вылечились от COVID-19 еще 5228 пациентов

09:29
  • среда
  • 23 декабря 2020

Всего выздоровели более 582 тысяч человек

Врачи выписали из столичных больниц за сутки 5228 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве превысило 582 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в столице.
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"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5228 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 582 772", - говорится в сообщении.

Отсутствие заболевание подтверждается специальными тестами, которые проводят врачи перед выпиской пациента. Тем из них, кто должен оставаться под медицинским наблюдением, дают соответствующие рекомендации.

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