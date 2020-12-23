Фанаты разглядели у Меган Маркл округлившийся живот

Поклонников бывшей актрисы смутила ее странная одежда

Меган Маркл может быть снова беременна, считают поклонники супруги британского принца Гарри. Бывшая актриса в последнее время предпочитает носить свободные наряды, скрывающие живот.

На днях Меган и Гарри заметили на улице в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Британец был одет довольно легко – в легкий свитшот и джинсы. А вот его жена основательно утеплилась и выбрала свободный черный свитер, парку с меховым воротником и даже шапку. Лица знаменитости закрыли защитными масками, а Маркл завершила образ солнцезащитными очками.

Поклонники пары отметили, что под широким свитером Мегарн просматривается объемный живот. Многие предположили, что за бесформенными вещами она пытается скрыть беременность.

Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями в 2019 году – бывшая актриса родила сына Арчи. Недавно она призналась, что была беременна и второй раз, но потеряла ребенка.

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