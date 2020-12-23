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Дом стрелявшего в жандармов француза полностью сгорел

09:53
  • среда
  • 23 декабря 2020

Полицейская операция продолжается

Огонь полностью уничтожил дом в коммуне Сен- Жюст французского департамента Пюи-де-Дом, из которого преступник обстрелял жандармов.  По данным телеканала BFMTV, полицейская операция до сих пор продолжается.
Трое полицейских убиты в результате стрельбы в центральной Франции

Место происшествия осматривают следователи. Пока неизвестно, удалось ли 48-летнему стрелку скрыться – или же его останки под руинами сгоревшего дома. Журналисты насчитали по меньшей мере семь сотрудников спецназа.

Жандармы в ночь на 23 декабря получили сообщение о домашнем насилии. Когда наряд прибыл на место происшествия, его обстрелял мужчина 48 лет. В результате трое жандармов погибли на месте, один был ранен. По последним данным, преступнику удалось скрыться.

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