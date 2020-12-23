Снегопад и 40-градусные морозы: россиян ждет переменчивая погода

На столицу надвигается циклон "Грета"

Последствия сильнейшего снегопада ликвидируют на Сахалине. Самая сложная ситуация в Холмске. Для расчистки улиц - туда дополнительно перебросили спецтехнику из Южно-Сахалинска. Работы ведут непрерывно. От снега уже освобождены главные дороги. Непогода накрыла город в прошедшую субботу. Из-за метели и нулевой видимости на дорогах было парализовано движение автотранспорта, передает "ТВ Центр".

А в Сибирь пришли трескучие морозы. В некоторых регионах столбики термометров уже опустились до минус 40 градусов. В Норильске ученикам младших классов разрешили не посещать занятия из-за сильных холодов.

А жителей европейской части страны с четверга ждут сильные снегопады. Местами метели и гололедица. Возможно налипание мокрого снега на провода. Всему виной атмосферный вихрь, который вслед за осадками принесёт и похолодание.

А на Москву надвигается североатлантический циклон "Грета". В пятницу город накроют снегопады - выпадет до четверти месячной нормы осадков. В столице и области сугробы вырастут до 20 сантиметров. Автомобилистам стоит быть осторожными - на дорогах ожидаются заносы и значительно ухудшится видимость.

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