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Как проходит вакцинация военных врачей от коронавируса

11:56
  • среда
  • 23 декабря 2020

Сначала проходит осмотр у терапевта

Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионах продолжают усиливать ограничения. В Пензенской области продлён режим повышенной готовности. А жители Кузбасса старше 65 лет должны будут оставаться дома ещё месяц. Тем временем вакцин "Спутник V" доставляют во все уголки страны.
Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли

Очередная партия вакцины "Спутник V" прибывает спецрейсом в Хабаровск. 3600 доз упакованы в специальные термоконтейнеры. Отсюда часть препаратов направят на Тихоокеанский флот, а также в соединения, дислоцированные на Сахалине, Забайкалье, Бурятии.

Неважно, на Дальнем Востоке или в Сибири - первыми в прививочные кабинеты заходят военные медики. Те, кому сегодня так важно оставаться в боевом строю, спасая тысячи жизней. Разница лишь в том, что в некоторых частях вводят первый компонент, а вот военные в Свердловской и Ростовской областях получают уже вторую дозу. Но сначала осмотр у терапевта – важно узнать реакцию организма на первую прививку. Самочувствием интересуются и во время введения инъекции. 

Добровольно прививаться идут медики во всех регионах страны. Накануне стартовала кампания и в Нижнем Тагиле. В кабинетах - гражданские врачи и учителя. При осмотре выясняют наличие хронических и онкологических заболеваний – это абсолютное противопоказание к введению инъекции. Те, кто переболел коронавирусом, пока тоже отправляются в конец очереди. И среди врачей таких немало. А вот Наталья Федорова еще не болела, поэтому вакцина для нее – настоящее спасение.

"Встречались тоже со всякими заболеваниями, но с таким, конечно, столкнулись впервые в жизни. Поэтому лучше привиться, чтобы лечить дальше больных", - говорит она.

В медцентрах тем временем растет количество пациентов, переведенных на домашнее лечение. Ведь дома и стены помогают. За ними продолжат наблюдать участковые врачи. А в Улан-Удэ при поликлиниках заработали специальные ковид-амбулатории. Здесь можно сдать любые анализы, пройти осмотр врачей и даже сделать прививку. А еще получить необходимые лекарства - бесплатно.

Впрочем, их могут доставить и домой. Особенно актуальна оказалась эта услуга в Москве. На горячую линию поступают сотни обращений, сообщается на сайте мэрии: "Доставка льготных лекарств ― одна из самых востребованных социальных услуг, предоставляемых на горячей линии комплекса социального развития. За 86 дней работы кол-центра было принято 26,8 тысячи обращений от москвичей о доставке медицинских рецептурных препаратов".

Доставляют лекарства не только в черте города, но и на дачи. Несмотря на длинные расстояния, волонтеры привозят всё вовремя, лишь бы пожилые москвичи оставались подольше дома. Инспекторы, проверяющие соблюдение мер безопасности, действуют так же оперативно. Накануне они нагрянули в ГУМ. Большинство посетителей без масок, дистанция не соблюдается. Теперь торговому дому грозит штраф до миллиона рублей. А вот в Цирке на проспекте Вернадского перчатки людям выдают прямо на входе в зал, санитайзеры на каждом шагу – меры приняты, а соблюдать их или нет - каждый решает сам. И большинство все же делают правильный выбор.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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