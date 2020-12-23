Как проходит вакцинация военных врачей от коронавируса

Сначала проходит осмотр у терапевта

Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионах продолжают усиливать ограничения. В Пензенской области продлён режим повышенной готовности. А жители Кузбасса старше 65 лет должны будут оставаться дома ещё месяц. Тем временем вакцин "Спутник V" доставляют во все уголки страны.

Очередная партия вакцины "Спутник V" прибывает спецрейсом в Хабаровск. 3600 доз упакованы в специальные термоконтейнеры. Отсюда часть препаратов направят на Тихоокеанский флот, а также в соединения, дислоцированные на Сахалине, Забайкалье, Бурятии.

Неважно, на Дальнем Востоке или в Сибири - первыми в прививочные кабинеты заходят военные медики. Те, кому сегодня так важно оставаться в боевом строю, спасая тысячи жизней. Разница лишь в том, что в некоторых частях вводят первый компонент, а вот военные в Свердловской и Ростовской областях получают уже вторую дозу. Но сначала осмотр у терапевта – важно узнать реакцию организма на первую прививку. Самочувствием интересуются и во время введения инъекции.

Добровольно прививаться идут медики во всех регионах страны. Накануне стартовала кампания и в Нижнем Тагиле. В кабинетах - гражданские врачи и учителя. При осмотре выясняют наличие хронических и онкологических заболеваний – это абсолютное противопоказание к введению инъекции. Те, кто переболел коронавирусом, пока тоже отправляются в конец очереди. И среди врачей таких немало. А вот Наталья Федорова еще не болела, поэтому вакцина для нее – настоящее спасение.

"Встречались тоже со всякими заболеваниями, но с таким, конечно, столкнулись впервые в жизни. Поэтому лучше привиться, чтобы лечить дальше больных", - говорит она.

В медцентрах тем временем растет количество пациентов, переведенных на домашнее лечение. Ведь дома и стены помогают. За ними продолжат наблюдать участковые врачи. А в Улан-Удэ при поликлиниках заработали специальные ковид-амбулатории. Здесь можно сдать любые анализы, пройти осмотр врачей и даже сделать прививку. А еще получить необходимые лекарства - бесплатно.

Впрочем, их могут доставить и домой. Особенно актуальна оказалась эта услуга в Москве. На горячую линию поступают сотни обращений, сообщается на сайте мэрии: "Доставка льготных лекарств ― одна из самых востребованных социальных услуг, предоставляемых на горячей линии комплекса социального развития. За 86 дней работы кол-центра было принято 26,8 тысячи обращений от москвичей о доставке медицинских рецептурных препаратов".

Доставляют лекарства не только в черте города, но и на дачи. Несмотря на длинные расстояния, волонтеры привозят всё вовремя, лишь бы пожилые москвичи оставались подольше дома. Инспекторы, проверяющие соблюдение мер безопасности, действуют так же оперативно. Накануне они нагрянули в ГУМ. Большинство посетителей без масок, дистанция не соблюдается. Теперь торговому дому грозит штраф до миллиона рублей. А вот в Цирке на проспекте Вернадского перчатки людям выдают прямо на входе в зал, санитайзеры на каждом шагу – меры приняты, а соблюдать их или нет - каждый решает сам. И большинство все же делают правильный выбор.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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