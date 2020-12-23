В Британии готовятся к возможной нехватке продуктов

Перед магазинами выстраиваются очереди

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 78 миллионов человек. Таким образом, с ковидом столкнулся уже каждый сотый житель планеты. Последние новости связаны с Великобританией. Всё больше стран приостанавливает сообщение с королевством из-за нового штамма, который стремительно распространяется по стране. В преддверии рождественских и новогодних праздников жители рискуют остаться без самого необходимого.

У людей в порту Дувра нервы сдают. Сотни дальнобойщиков оказались здесь в ловушке еще с воскресенья, когда Франция закрыла границы с Великобританией, где обнаружили новый штамм коронавируса. Переправить грузы через Ла-Манш невозможно. Да и самим домой к Рождеству уже не успеть.

Решения своей судьбы они ждут на стоянке грузовиков в бывшем аэропорту Мэнстон. Пока впереди неопределённость. С сегодняшнего дня Франция, наконец, разрешила своим гражданам и жителям Евросоюза пересечь границу с Англией, но только со свежим отрицательным тестом на Ковид-19. Об этом накануне сообщил министр транспорта Франции.

Как будет организовано тестирование дальнобойщиков, пока неясно. Однако, очевидно, что это займёт определённое время. Пока планируется, что новые правила будут действовать до 6 января. С нового года заканчивается переходный период Brexit, поэтому из Великобритании будут разрешены только основные поездки. Если, конечно, страну не включат в список так называемых "безопасных" для ЕС. Сейчас их всего восемь. В королевстве уже готовятся к возможной нехватке продуктов питания. Торговые сети начали устанавливать ограничения на продажу некоторых товаров - яиц, мыла, риса и туалетной бумаги. Перед супермаркетами выстроились очереди.

"Все транспортные компании отменили свои поставки в Лондон. Мы узнали об этом в понедельник, хотя ожидали, что во вторник из Франции нам отправят продукты, чтобы успеть доставить к Рождеству. К сожалению, ничего из этого к четвергу не поступит", - рассказал управляющий магазина Луи Барте.

При этом в Великобритании за сутки - рекордное число заболевших, почти 37 тысяч. Жёсткий локдаун, а теперь ещё и угроза внешней изоляции. Такого Рождества здесь точно не ждали.

Полина Кастрицкая, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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