ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

12:03
  • среда
  • 23 декабря 2020

Парламентарии рассмотрели в среду и другие важные документы

Депутаты Госдумы в среду приняли в окончательном - третьем - чтении ряд важных законопроектов. Один из них регламентирует деятельность иностранных агентов, передает "ТВ Центр".
Госдума запретила использовать "веселящий газ" для развлечения

В последней редакции документа статус решили не распространять на зоозащитников, деятелей науки и культуры и тех, кто оказывает социальную помощь гражданам.

Принят закон о комплексном развитии территорий - он позволит ускорить расселение аварийного и ветхого жилья в регионах. Наконец, депутаты одобрили проект о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Теперь правительство сможет более оперативно реагировать на ситуацию на рынке и устанавливать предельно допустимую стоимость продуктов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник полиции на Красной площади
Сотрудник полиции на Красной площади
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Камеры видеонаблюдения на фоне Госдумы РФ
Камеры видеонаблюдения на фоне Госдумы РФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.