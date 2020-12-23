Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Парламентарии рассмотрели в среду и другие важные документы

Депутаты Госдумы в среду приняли в окончательном - третьем - чтении ряд важных законопроектов. Один из них регламентирует деятельность иностранных агентов, передает "ТВ Центр".

В последней редакции документа статус решили не распространять на зоозащитников, деятелей науки и культуры и тех, кто оказывает социальную помощь гражданам.

Принят закон о комплексном развитии территорий - он позволит ускорить расселение аварийного и ветхого жилья в регионах. Наконец, депутаты одобрили проект о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Теперь правительство сможет более оперативно реагировать на ситуацию на рынке и устанавливать предельно допустимую стоимость продуктов.

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