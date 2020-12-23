В Ярославской области детей возят в школу на разваливающемся автобусе

Кузов уже сгнил

Под Ярославлем детей возят на занятия на буквально разваливающемся школьном автобусе. При этом далеко не всегда транспорт достигает конечной остановки. Порой техника отказывает прямо посреди дороги. Что особенно критично зимой. Из-за сквозных дыр салон машины продувает и заметает снегом.

Во двор школы деревни Пестрецово - это недалеко от Ярославля - въезжает жёлтый автобус. Дети спешат на уроки. Спасибо, что довезли - говорят водителю. Спасибо, что доехал - самому автобусу.

Салон, может быть, еще и ничего, а вот кузов гниёт. Ржавчина практически по периметру. Местами - дыры сквозные. Подкрылок отваливается. Держится на проволоке. Резиновые уплотнители тоже давно засохли.

В пестрецовской школе этот автобус находится уже десять лет. Два рейса утром в школу. Два - обратно. Водитель уверяет: раньше машины меняли каждые пять лет. Сейчас срок эксплуатации увеличили. И повезло, что прошлая зима выдалась не сильно морозной. Не повезло, что нынешняя - значительно суровей. Техника отказывает.

И вот в школу пришла радостная весть. Автобус под номером 813 своё отбегал, похоже, уже официально. В областном центре пообещали если не под Новый год, то в январе точно прислать новую машину. В пестрецовской школе есть еще один такой же автобус. Он моложе. Ему семь лет. Пока не ломается.

Только в Ярославской области почти восемь тысяч детей пользуются услугами школьных автобусов. Машин на маршрутах, зачастую довольно отдаленных, там, где и дорог практически нет, 241. Обещают заменить 24.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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