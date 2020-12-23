Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Вики Клеймёновой

Девочке нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог Вике Клеймёновой. Ее историю мы рассказывали накануне. У восьмилетней девочки - остеосаркома.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. Раковая опухоль уничтожила часть ее правой ноги, и прогнозы страшные - вплоть до ампутации. Единственный выход - удалить пораженный участок и установить эндопротез, который стоит более двух с половиной миллионов рублей.

Слова благодарности от мамы Вики: "Уважаемые благотворители и телезрители канала ТВЦ! Благодарим Вас от всей души за ту помощь, которую Вы нам оказали! Если бы Вы не откликнулись на нашу беду, нам бы не удалось собрать такую сумму. Для нас это была непосильная задача! Теперь благодаря Вам у нас появилась возможность бороться! Скоро нашей доченьке проведут сложную операцию, и мы будем двигаться дальше к намеченной цели. Спасибо всем огромное за Ваши добрые сердца и за то, что Вы делаете! В Новом году я желаю Вам здоровья и чтобы Вас окружали всегда добрые и любящие люди! Спасибо Вам за все! С уважением, мама Вики".

Мы еще раз благодарим телезрителей, но у фонда есть и другие подопечные и они тоже очень нуждаются в вашей помощи. А сделать это просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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