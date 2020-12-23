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Известный российский журналист найден мертвым

10:02
  • среда
  • 23 декабря 2020

Он признавался, что накопил долги из-за спортивных ставок

В Москве найден мертвым российский  журналист и публицист Михаил Бударагин. Тело мужчины было найдено возле дома его тещи на Беломорской улице.

Трагедия произошла в ночь на 23 декабря. Супруга Бударагина Екатерина рассказала, что накануне вечером она получила от него странные сообщения. Журналист писал, что ему удалось сбежать от преследовавших бандитов, пишет РЕН. После этого девушка попросила мать поискать мужа.

По словам Екатерины, ранее 36-летний журналист признавался, что у него накопились долги из-за спортивных ставок.

Михаил Бударагин до 2007 года работал главным редактором сайта партии "Единая Россия". В последние годы занимал должность шеф-редактора портала "Актуальные комментарии".  

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