Шеф-повар рассказал, как улучшить "приевшиеся" новогодние блюда

Пара небольших изменений - и надоевший оливье удивит новым вкусом
Традиционное новогоднее застолье в России не обходится без крабового салата и оливье. Шеф-повар Александр Белькович дал несколько советов, как разнообразить привычные рецепты и сделать их интереснее.
К примеру, слегка изменить вкус оливье можно, если овощи для салата не отваривать, а запечь. От колбасы тоже можно отказаться и заменить ее вареной индейкой. Консервированный горошек можно легко поменять на замороженный, а вместо покупного майонеза заправить салат домашним майонезным соусом или смесью йогурта, мандаринового сока и оливкового масла.
В крабовый салат, чтобы улучшить его вкус, можно положить натуральное мясо краба, а не крабовые палочки. Также на стол можно поставить фаршированные яйца, красную икру и скумбрию.
Что касается десертов, то Белькович рекомендовал не перегружать и без того полный явств стол тортами, а остановить выбор на фруктах, конфетах и печенье. Также отличным выбором станет мороженое, передает Teleprogramma.pro.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- "Возможность вернуться в детство": названы подарки, о которых мечтают взрослые
- Назван действенный метод борьбы с похмельем
- За границу на Новый год отравится только 1% россиян
- Врач рекомендовал не впускать Деда Мороза и Снегурочку в дом
- Новый год - новые правила: как россияне будут встречать 2021 год