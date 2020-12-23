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Шеф-повар рассказал, как улучшить "приевшиеся" новогодние блюда

10:31
  • среда
  • 23 декабря 2020

Пара небольших изменений - и надоевший оливье удивит новым вкусом

Традиционное новогоднее застолье в России не обходится без крабового салата и оливье. Шеф-повар Александр Белькович дал несколько советов, как разнообразить привычные рецепты и сделать их интереснее.

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К примеру, слегка изменить вкус оливье можно, если овощи для салата не отваривать, а запечь. От колбасы тоже можно отказаться и заменить ее вареной индейкой. Консервированный горошек можно легко поменять на замороженный, а вместо покупного майонеза заправить салат домашним майонезным соусом или смесью йогурта, мандаринового сока и оливкового масла.

В крабовый салат, чтобы улучшить его вкус, можно положить натуральное мясо краба, а не крабовые палочки. Также на стол можно поставить фаршированные яйца, красную икру и скумбрию.

Что касается десертов, то Белькович рекомендовал не перегружать и без того полный явств стол тортами, а остановить выбор на фруктах, конфетах и печенье. Также отличным выбором станет мороженое, передает Teleprogramma.pro.

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