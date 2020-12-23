В России выявили еще 27250 заболевших коронавирусом

Выздоровели 24447 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 27250 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2933753.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 5652 человека. В Подмосковье выявлено еще 1540 случаев.

Выздоровели за сутки 24447 человек, в том числе в Москве - 5228. Скончались 549 заболевших, из них в столице - 73.

Всего с начала пандемии выздоровели 2343967 человек. Скончался 52461 заболевший.

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