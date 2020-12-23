Россияне к Новому году скупили шпроты и икру

И, конечно, мандарины

Россияне готовятся встречать Новый год в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса – то есть, дома, за праздничным столом. Ретейлеры уже зафиксировали необычно высокий спрос на несколько продуктов. Шпротов, к примеру, продается в 10 раз больше, чем обычно.

"Жители нашей страны уже активно заказывают онлайн продукты питания, продажи которых в первой половине декабря в штуках уже в 4 раза превысили показатели годом ранее. Спрос же на главный атрибут новогоднего стола - шпроты - вырос в 10 раз год к году", - сообщили в Wildberries.

Как всегда высока популярность мандаринов – ароматные плоды составляют более 20% всех заказов онлайн-сервисов по доставке продуктов. Продажи икры выросли в преддверии новогодних праздников на 42%. Покупают россияне также консервы для салатов, продажи которых выросли вдвое. Сыров в ожидании 2021 года покупают в 43 раза, а морсов – в 44 раза больше, чем раньше, передает ТАСС.

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