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После скандала на "Золотом Граммофоне" Лободу обвинили в плагиате

11:49
  • среда
  • 23 декабря 2020

Камнем преткновения стала ванна

Представители "Русского радио" рассказали свою версию скандала с участием Светланы Лободы, произошедшего на вручении премии "Золотой Граммофон". Менеджменту исполнительницы посоветовали "более добросовестно относиться к творческой концепции концертных номеров".
Лобода отказалась выступать на "Золотом граммофоне" из-за ванны

Ранее стало известно, что Лобода отказалась выходить на сцену из-за того, что у другой исполнительницы оказался похожий реквизит. В результате певица и ее менеджер Нателла Крапивина покинули церемонию.

На "Русском радио" заявили, что продюсеру артистки было заранее известно о том, что в номере Мари Краймбрери на песню "Пряталась в ванной" будет использована в качестве реквизита ванна. В качестве доказательства представители радиостанции показали соответствующую переписку.

"Организаторы церемонии "Золотой Граммофон" до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и ее менеджменту", - подчеркнули представители "Русского радио".Представители "Русского радио" рассказали свою версию скандала с участием Светланы Лободы, произошедшего на вручении премии "Золотой Граммофон". Менеджменту исполнительницы посоветовали "более добросовестно относиться к творческой концепции концертных номеров".

Ранее стало известно, что Лобода отказалась выходить на сцену из-за того, что у другой исполнительницы оказался похожий реквизит. В результате певица и ее менеджер Нателла Крапивина покинули церемонию.

На "Русском радио" заявили, что продюсеру артистки было заранее известно о том, что в номере Мари Краймбрери на песню "Пряталась в ванной" будет использована в качестве реквизита ванна. В качестве доказательства представители радиостанции показали соответствующую переписку, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Организаторы церемонии "Золотой Граммофон" до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и ее менеджменту", - подчеркнули представители "Русского радио".

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