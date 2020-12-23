ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Перфилова рассказала, как будут праздновать Новый год в школах

11:05
  • среда
  • 23 декабря 2020

Важно сохранить традицию новогодних праздников в детских коллективах

В условиях пандемии коронавируса особенно важно сохранить традицию новогодних праздников в детских коллективах, уверена директор столичной школы №2098, депутат Московской городской думы Надежда Перфилова.

Утренники в московских школах пройдут без родителей
Артемьев: Московские школьники - одни из лучших в мире по знанию естествознания и математики

"Как педагог я считаю крайне важным сохранять традиции, привычные ритуалы даже в такой сложной ситуации, как сейчас. Дети должны понимать, что и в условиях ограничений есть место празднику: подаркам, радостным переживаниям, ярким эмоциям, которые останутся в памяти надолго. Поэтому московские школы не отказываются от новогодних празднований, но меры безопасности будут особо тщательно соблюдаться", - сказала парламентарий.

В московских школах новогодние утренники для учеников 1-5 классов будут проводиться исключительно в рамках одного класса, без участия родителей, чтобы избежать лишних контактов в детских коллективах и между семьями учащихся. Также придется отказаться от приглашения актеров и аниматоров – роль Деда Мороза и Снегурочки исполнят сами учителя.

Перфилова подчеркнула, что начальные классы школы - это важный этап сепарации от родителей, становления самостоятельности детей. Потому для ребят большое значение имеет мнение друзей и педагогов. "Дети легко перенесут новогоднее представление без мамы или бабушек. А вот для взрослых, особенно для старшего поколения, заражение вирусом - это огромный риск, и этого лучше избежать. При этом у родителей будет возможность следить за праздником онлайн или получить фото, видео с празднования", - заявила депутат.

Она добавила, что педагоги делают все возможное, чтобы школа оставалась для детей привычной, несмотря на перемены в учебном процессе. Немаловажной частью школьной жизни остается и празднование Нового года, пусть и в дистанционном формате. "Атмосфера праздника необходима, чтобы этот непростой для детей, всей системы образования год закончился с хорошим настроением. Это необходимый позитивный заряд, который поможет пережить долгие зимние месяцы", - резюмировала Перфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новый год в школе
Новый год в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.