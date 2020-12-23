Депутат МГД Перфилова рассказала, как будут праздновать Новый год в школах

Важно сохранить традицию новогодних праздников в детских коллективах

В условиях пандемии коронавируса особенно важно сохранить традицию новогодних праздников в детских коллективах, уверена директор столичной школы №2098, депутат Московской городской думы Надежда Перфилова.

"Как педагог я считаю крайне важным сохранять традиции, привычные ритуалы даже в такой сложной ситуации, как сейчас. Дети должны понимать, что и в условиях ограничений есть место празднику: подаркам, радостным переживаниям, ярким эмоциям, которые останутся в памяти надолго. Поэтому московские школы не отказываются от новогодних празднований, но меры безопасности будут особо тщательно соблюдаться", - сказала парламентарий.

В московских школах новогодние утренники для учеников 1-5 классов будут проводиться исключительно в рамках одного класса, без участия родителей, чтобы избежать лишних контактов в детских коллективах и между семьями учащихся. Также придется отказаться от приглашения актеров и аниматоров – роль Деда Мороза и Снегурочки исполнят сами учителя.

Перфилова подчеркнула, что начальные классы школы - это важный этап сепарации от родителей, становления самостоятельности детей. Потому для ребят большое значение имеет мнение друзей и педагогов. "Дети легко перенесут новогоднее представление без мамы или бабушек. А вот для взрослых, особенно для старшего поколения, заражение вирусом - это огромный риск, и этого лучше избежать. При этом у родителей будет возможность следить за праздником онлайн или получить фото, видео с празднования", - заявила депутат.

Она добавила, что педагоги делают все возможное, чтобы школа оставалась для детей привычной, несмотря на перемены в учебном процессе. Немаловажной частью школьной жизни остается и празднование Нового года, пусть и в дистанционном формате. "Атмосфера праздника необходима, чтобы этот непростой для детей, всей системы образования год закончился с хорошим настроением. Это необходимый позитивный заряд, который поможет пережить долгие зимние месяцы", - резюмировала Перфилова.

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