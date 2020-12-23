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Стали известны детали госпитализации Пахмутовой и Добронравова

10:59
  • среда
  • 23 декабря 2020

Состояние не вызывает опасений

Александра Пахмутова и Николай Добронравов чувствуют себя хорошо. Композитор и ее супруг, поэт-песенник, пока в больнице, но готовятся к скорой выписке, рассказала журналистам знакомая знаменитой пары.
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"Все хорошо, нормально. Скоро на выписку. Состояние у них хорошее", - приводит слова своего источника агентство РИА Новости.

Александре Пахмутовой в ноябре исполнился 91 год. Советский и российский композитор написала более 400 песен.  Ее муж, поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов написал множество ставших популярными песен, таких, как "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей".

Как выяснилось, Пахмутова и Добронравов уже довольно продолжительное время находятся на лечении в Центральной клинической больнице. Однако сообщения об этом появились лишь 22 декабря.

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