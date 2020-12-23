Застреливший трех жандармов француз найден мертвым

Макрон назвал погибших полицейских героями Франции

Застреливший трех жандармов в департаменте Пюи-де-Дом в центральной Франции преступник найден мертвым. Сообщение разместил в Twitter французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Преступник был обнаружен мертвым. Я направляюсь на место происшествия", - написал глава МВД.

Дарманен ранее сообщил, что жизнь четвертого жандарма, которого злоумышленник ранил, вне опасности. Родственникам убитых при нападении сотрудников министр выразил соболезнования. Инцидент прокомментировал и президент Франции. Эммануэль Макрон назвал погибших жандармов героями, передает телеканал BFMTV.

Стражи порядка в ночь на 23 декабря прибыли по вызову о домашнем насилии. Едва они приблизились к дому, 48-летний мужчина открыл огонь. Трое жандармов погибли на месте, один был ранен. Преступник поджег дом, который в итоге сгорел дотла, и скрылся с места происшествия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"