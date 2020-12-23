Рустам Солнцев усомнился в том, что "Дом-2" нужен другим каналам

Проект требует огромного финансирования

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев заявил, что будущее программы пока не определено, а переезд шоу на другой канал находится под большим вопросом.

Ранее телеканал ТНТ заявил, что закрывает "Дом-2", который транслировался с 2004 года. Подробнее о ситуации будет рассказано в эфире в среду, 23 декабря. Большой финальный выпуск запланирован на 30 декабря. Ходят слухи, что телепроект продолжит выпускаться на другом канале.

Солнцев заявил, что разговоры о "переезде" "Дома-2" на СТС или "Пятницу" не соответствуют реальному положению дел. Руководство проекта пытается договориться и с другими каналами, но пока результатов нет.

Экс-участник телестройки отметил, что основная проблема шоу – огромные деньги, которые уходят на производство программы.

"Кто-то определенно хочет выдать желаемое за действительное. Гендир "Пятницы" уже говорил, что Дом-2 ему не нужен. У СТС такая же позиция. По моей информации, руководство продакшна продолжает вести переговоры с каналами помельче, но пока ни с кем не договорились. Всё усложняется тем, что никто не захочет (да и вряд ли сможет) платить за производство проекта столько же, сколько ТНТ", - сказал Солнцев.

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