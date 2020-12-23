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Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией

12:00
  • среда
  • 23 декабря 2020

Столичные медики первыми в стране столкнулись с пандемией

Московских медиков наградили за вклад в борьбу с коронавирусом. За самоотверженность и профессионализм 40 врачей получили орден Пирогова. Пятеро медсестер награждены медалью Луки Крымского.

Как отметила вице-мэр столичного правительства Анастасия Ракова, московские медики первыми в стране столкнулись с коронавирусом.

"Это касается не только тех, кто работает в красной зоне, но и тех, кто остался на основном медицинском фронте - в сфере оказания других видов медицинской помощи. Пандемия длится почти год, и мы не могли оставить москвичей без плановой медпомощи. На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд", - сказала Ракова.

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