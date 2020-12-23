ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Московское долголетие": за 9 месяцев дистанционной работы проекта количество участников выросло в три раза

13:34
  • среда
  • 23 декабря 2020

Пожилым людям дали возможность заниматься полюбившимися хобби дистанционно

Проект "Московское долголетие" продолжает работать даже в дистанционном формате. За 9 месяцев "удаленки" число его участников увеличилось втрое, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией
Сергунина: в приложении "Моя Москва" в тестовом режиме появился голосовой ассистент

"Проект "Московское долголетие" в 2020 году развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн", - объяснила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что проект перевели в удобную дистанционную форму, благодаря чему пожилые жители Москвы могут продолжать придерживаться здорового образа жизни, проводить с пользой время на самоизоляции и поддерживать социальные связи.

С апреля в рамках "Московского долголетия" прошло свыше 104 часов занятий в формате онлайн. Число участников при этом увеличилось с 22 до 70 тысяч человек.

"Учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, было принято решение оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе", - отметила Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Московское долголетие
Московское долголетие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.