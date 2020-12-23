"Московское долголетие": за 9 месяцев дистанционной работы проекта количество участников выросло в три раза

Пожилым людям дали возможность заниматься полюбившимися хобби дистанционно

Проект "Московское долголетие" продолжает работать даже в дистанционном формате. За 9 месяцев "удаленки" число его участников увеличилось втрое, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Проект "Московское долголетие" в 2020 году развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн", - объяснила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что проект перевели в удобную дистанционную форму, благодаря чему пожилые жители Москвы могут продолжать придерживаться здорового образа жизни, проводить с пользой время на самоизоляции и поддерживать социальные связи.

С апреля в рамках "Московского долголетия" прошло свыше 104 часов занятий в формате онлайн. Число участников при этом увеличилось с 22 до 70 тысяч человек.

"Учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, было принято решение оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе", - отметила Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"