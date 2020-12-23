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Москва объявила персона нон грата двух сотрудников посольства Колумбии

12:11
  • среда
  • 23 декабря 2020

Россия ответила на высылку Боготой российских дипломатов

МИД России вызвал посла Колумбии в Москве. Главе дипмиссии выразили протест в связи с высылкой двух сотрудников посольства России в Боготе.
Колумбия обвинила российских дипломатов в шпионаже

Кроме того, Москва объявила об ответных шагах. Россия объявила двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии персона нон грата, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов. Как сообщили местные СМИ, сотрудников дипмиссии заподозрили в шпионской деятельности. По данным газеты Tiempo,  речь идет об Александре Паристове и Александре Белоусове.  Оба дипломата провели в стране более двух лет.

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