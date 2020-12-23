Пандемия не помешала активному строительству

Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года. На декабрь этого года в Москве функционируют 1188 строительных площадок.

Вклад стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19%. На каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает 3-4 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики.

Несмотря на пандемию коронавируса и приостановку строительных работ в Москве с 13 апреля по 12 мая, работы на стратегически важных для города объектах, таких как метро, МЦД, медицинские учреждения и другие объекты не прекращалось. Вклад в бесперебойную работу отрасли внесла и цифровизация административных процедур и государственных услуг. Еще до начала пандемии застройщики в Москве могли получать в электронном виде 22 госуслуги и 19 услуг ресурсоснабжающих организаций.

"Отдельно стоит отметить меры, принятые на федеральном уровне. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых помогла не просто сохранить, а даже увеличить показатели ввода жилья. По данным на декабрь 2020 года годовой план (3,6 млн кв. м) уже перевыполнен на 17% - фактически введено в эксплуатацию 4,2 млн кв. м жилья. В целом благодаря реализованным мерам поддержки в 2020 году строительная отрасль Москвы не снижала темпы работы и достигла плановых показателей", - сообщили в столичной мэрии.

За год в столице было построено более 9 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 4,2 млн квадратных метров жилья. За последние девять лет в Москве появилось 88 миллионов квадратных метров недвижимости. Кроме того, с 2011 года построено 173 километра линий метро и МЦК, 88 новых станций, 10 электродепо метро и МЦК.

В этом году запущено движение по второму участку Некрасовской линии метро и примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии от "Косино" до "Лефортово". До конца года планируется открыть еще одну станцию БКЛ - "Электрозаводская", а также пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию - переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо".

Также в 2020 году построено или реконструировано 46 км и 15 станций МЦД. С момента открытия поезда перевезли около 140 миллионов пассажиров. Несмотря на пандемию продолжается и строительство дорог. В 2020 году введено в эксплуатацию 115,5 километров, а также два десятка искусственных сооружений.

Активное активное развитие продолжается и в Новой Москве. Там в 2020 году построено 2,2 млн кв. м недвижимости.

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