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Названы сроки ослабления коронавирусных ограничений в Москве

12:35
  • среда
  • 23 декабря 2020

Необходимости в более жестких мерах нет

Необходимости в ужесточении коронавирусных ограничений московские власти не видят. Однако и ослаблять существующие меры пока нет возможности. Это будет сделано, как только снизятся показатели заболеваемости и госпитализаций, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
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"Если ситуация будет лучше, то, конечно, сразу же будем снимать ограничения", - заявил Ефимов.

Заммэра отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве ровная. Это относится как к количеству заболевших, так и количеству госпитализируемых. От прогнозов по возможности продления действующих в столдице ограничений после 15 января Ефимов воздержался, передает "Интерфакс".

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