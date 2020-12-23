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Депутат МГД Киселева: праздничное оформление города особенно важно в непростое время

12:37
  • среда
  • 23 декабря 2020

Таким образом создается праздничный настрой

Новогоднее украшение столицы создает праздничный настрой москвичам, оно особенно важно в непростое время. Об этом заявила в среду депутат Московской городской думы Мария Киселева.

По ее словам, москвичи и гости из других регионов страны могут полюбоваться красивой новогодней подсветкой, несмотря на все коронавирусные ограничения.

"Пандемия коронавируса диктует нам свои правила - нужно быть экономнее и беречь деньги, которые могут быть потрачены на медицину. Мне приятно видеть, что город ответственно подходит к сложившейся ситуации", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Мария Киселева добавила, что специалисты постоянно следят за состоянием праздничной подсветки.

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