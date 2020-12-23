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Путин: пандемия не помешает прорывным изменениям в России

14:39
  • среда
  • 23 декабря 2020

Задачу добиться качественных изменений во всех ключевых сферах жизни никто не отменял, отметил президент

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для экономики и социальной сферы, однако она не отменила повестку развития страны. Об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание Госсовета, передает "ТВ Центр".
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Он в среду собрался впервые в новом конституционном статусе. Расширены его полномочия и состав, благодаря чему местные органы власти напрямую смогут ставить перед Госсоветом волнующие людей вопросы.

Но важнее, по словам президента, сущностные изменения, которые призваны улучшить жизнь людей. Уже сейчас более пристальное внимание уделяется национальным целям развития. И хотя из-за сложной обстановки некоторые планы были сдвинуты, останавливаться нельзя, подчеркнул Владимир Путин.

"Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперёд - вот над чем мы должны работать и чем мы должны руководствоваться", - отметил Путин.

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