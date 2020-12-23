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В Москве подвели итоги работы ТЭК в 2020 году

14:48
  • среда
  • 23 декабря 2020

Также наградили победителей конкурса "МедиаТЭК"

В Москве подвели итоги деятельности топливно-энергетического комплекса и вручили награды победителям Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", передает "ТВ Центр".

Мероприятие проходит уже в шестой раз. Главная цель - поощрить представителей медиа, которые занимаются освещением работы отрасли. По словам вице-премьера Александра Новака, именно топливно-энергетическая сфера обеспечивает лидирующие позиции России на мировой арене. И в этом году, несмотря на пандемию, все потребности государства и людей были обеспечены в полном объеме.

О положительных перспективах для комплекса говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию, стабилизировать и ценовую конъюнктуру международную. А главное - была обеспечена абсолютная устойчивость этого сектора для нашего хозяйства, народного хозяйства и экономики в Российской Федерации", - заявил Песков.

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