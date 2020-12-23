Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе

Мэру Москвы показали, как идет модернизация медучреждения

Пять корпусов Боткинской больницы в Москве будут открыты после реконструкции в следующем году. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения клиники. Недавно началось строительство нового корпуса. Не помешала даже пандемия.

Вместо врачей в белых халатах - строители в комбинезонах. Вместо тишины приемного покоя - шум и стук молотков и перфораторов. Мэру Москвы демонстрируют, как идёт ремонт и модернизация столичной больницы имени Боткина.

Самое главное, чтобы всё было синхронно. Пока идёт ремонт, параллельно закупается необходимое медоборудование, чтобы исключить потом простой уже готовых помещений. Даже на время реконструкции нагрузка на больницу не снижается. Сейчас здесь функционирует почти две тысячи койко-мест. Работают четыре с половиной тысячи врачей: начиная от обычных докторов и заканчивая академиками. В ходе первой очереди программы комплексного развития больницы имени Боткина открыли двери модернизированные сосудистый, офтальмологический и онкологический центры. Закончен ремонт гематологического отделения, передает "ТВ Центр".

110 лет назад здесь было всего три отделения: инфекционное, хирургическое и терапевтическое. Промышленник и меценат Козьма Солдатенков, давший два миллиона рублей на строительство, потребовал, чтобы больница была бесплатной для всех без различия званий, сословий и религий. Такой остаётся и по сей день, но отделений уже 90 и ещё 10 специализированных центров. Боткинская больница уникальна как по содержанию, так и по форме.

"Особенно непросто идёт реконструкция существующих исторических корпусов. Замена коммуникаций. Всё это в живом теле больницы сопряжено в том числе с сохранением памятника культуры. Очень сложный процесс реконструкции", - отметил Собянин.

В прошлом году врачи Боткинской больницы выполнили порядка 70 тысяч операций, большая часть из которых - лапароскопические. При этом Боткинская - одна из немногих больниц, где весной лечили не только от ковида, но и от других заболеваний. Делали операции прямо в "красной зоне". В следующем году ожидается ввод в эксплуатацию пяти новых корпусов, в 2022-м - ещё четырёх. Вместе с обновлением медтехники и после завершения модернизации именно московская больница имени Боткина будет самой современной многопрофильной клиникой в Европе. Не без участия, конечно, лучших врачей, которые принимают пациентов со всей страны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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