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В Красногорске кладовщик украл волейбольные мячи на 4,5 млн рублей

15:05
  • среда
  • 23 декабря 2020

Его удалось выследить благодаря камере видеонаблюдения

В Красногорске задержали кладовщика, укравшего волейбольные мячи на четыре с половиной миллиона рублей.

19-летний житель Подмосковья работал на складе спортинвентаря. Днем он выполнял свои обязанности, а ночью выносил коробки, в которых были упакованы десятки новых мячей, сообщает "ТВ Центр".

Свою добычу злоумышленник прятал в заранее арендованной машине и вывозил в неизвестном направлении. За два месяца мужчина смог похитить сотни таких ящиков. Но в какой-то момент его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Преступника задержали прямо на рабочем месте. Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы. Куда он собирался деть такое количество мячей, пока неизвестно.

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