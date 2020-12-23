Водителей Мосгортранса будут готовить на тренажерах-симуляторах

Программа сможет имитировать любые внештатные ситуации

Водителей Мосгортранса теперь будут обучать с помощью виртуальной реальности. Новые электронные тренажеры могут воссоздать любую ситуацию на дороге. А специальные гидравлические опоры позволяют почувствовать, как поведет себя машина в той или иной ситуации.

Эти огромные кабины позволяют проехать по Москве, не трогаясь с места. В Мосгортрансе появилось три симулятора - кабины автобусов и электробусов, которые сейчас курсируют по столичным улицам, передает "ТВ Центр".

Внутри кабина ничем не отличается от тех, что в реальных машинах. Механическая подвеска симулятора дает водителю полноценные ощущения езды по московским улицам. Кабина качается вверх-вниз, из стороны в сторону, а также вперед и назад, давая почувствовать ямы, ускорения, резкие повороты и торможение. Сейчас здесь обучаются начинающие водители - перед тем, как сесть за руль автобуса.

"Азы: то есть где находятся органы управления, как ими действовать, кнопки переключения различных функций - мы отрабатываем на них. После чего идем на реальный автобус и дальше уже ездим как на открытой площадке, так и в условиях города", - рассказал заместитель директора филиала учебно-курсового комбината ФГУП "Мосгортранс" Юрий Курманов.

Но тренажеры повысят квалификацию и тех, кто за рулем не первый год. Программа имитирует любые внештатные ситуации – все их отработать при обучении на обычном автобусе или электробусе просто невозможно. Но водитель должен быть к ним готов.

Дождь, снег, гололед, туман - тренажер моделирует любые погодные условия. Можно загрузить выбегающих на дорогу пешеходов или подрезающих автобус лихачей. Со следующего года такой стресс-тест ожидает всех водителей Мосгортранса. Тех, кто не справится, на время отстранят и отправят на пересдачу.

Дорожное движение не прописано как единый сценарий – программа формирует аварийные ситуации случайным образом. При этом разработчики максимально точно воссоздали несколько районов столицы.

В ближайшие два года разработчики планируют полностью оцифровать столичные улицы. Водители таким образом смогут "на зубок" выучить свои будущие маршруты перед тем, как на них выйти.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"