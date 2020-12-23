Какие улицы перекроют в Москве в новогоднюю ночь

Это связано с праздничными фейерверками

Опубликован список улиц, которые перекроют в новогоднюю ночь, а точнее с семи вечера 31 декабря из-за проведения праздничных фейерверков.

В центре движение частично ограничат на Большом Москворецком мосту в сторону Варварки, полностью перекроют движение по нему от Болотной улицы до Москворецкой набережной, по Васильевскому спуску - от Кремлёвской набережной до Москворецкого моста, а также на ближайших улицах.

Ограничения будут введены и в округах. Полную информацию можно получить на сайте Департамента транспорта Москвы.

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